Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации в России
В социальных сетях в огромных количествах распространяются фейки о частичной мобилизации в России, к информации нужно подходить трезво и объективно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть, конечно, какие-то провокационные [данные], огромное количество фейковых сообщений в соцсетях. Просто нужно трезво, вдумчиво и объективно к этому относиться", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля также призвал не поддаваться на провокации.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.