Песков призвал вдумчиво относиться к фейкам о частичной мобилизации в России

В социальных сетях в огромных количествах распространяются фейки о частичной мобилизации в России, к информации нужно подходить трезво и объективно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть, конечно, какие-то провокационные [данные], огромное количество фейковых сообщений в соцсетях. Просто нужно трезво, вдумчиво и объективно к этому относиться", — сказал он журналистам.