Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления диалога с Киевом

Переговорный процесс Москвы с Киевом был бы востребован, но пока для этого нет никаких предпосылок. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговорный процесс, конечно же, востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса", — сказал он.

При этом представитель Кремля переадресовал в российский МИД вопросы по теме призыва Китая к России и Украине возобновить диалог без предварительных условий.

"Давайте я всё-таки отдам право это комментировать коллегам из МИД России", — подчеркнул Песков.