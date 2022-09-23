Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления диалога с Киевом
Переговорный процесс Москвы с Киевом был бы востребован, но пока для этого нет никаких предпосылок. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Переговорный процесс, конечно же, востребован. Востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса", — сказал он.
При этом представитель Кремля переадресовал в российский МИД вопросы по теме призыва Китая к России и Украине возобновить диалог без предварительных условий.
"Давайте я всё-таки отдам право это комментировать коллегам из МИД России", — подчеркнул Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад приказал Киеву сорвать переговоры. По его словам, именно западные кураторы заставили Киев сорвать переговоры с Москвой, в которых, как отметил российский лидер, в определённый момент даже наметился прогресс.
Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan