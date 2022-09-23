"Честно сказать, иду в Россию": Стремоусов проголосовал на референдуме в Херсонской области
Замглавы Херсонской области Стремоусов проголосовал на референдуме за вхождение в РФ
Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов открыто проголосовал в ходе референдума, выбрав вариант за выход региона из состава Украины и вхождение в состав РФ как отдельного субъекта. Видео он опубликовал в телеграм-канале.
Замглавы Администрации Херсонской области проголосовал за вхождение региона в состав РФ. Видео © Telegram-канал Кирилла Стремоусова
"Друзья, имея украинский паспорт, являясь гражданином Украины, принимаю решение сегодня и, честно сказать, иду в Россию", — сказал Стремоусов.
В телеграм-канале он написал, что "ждал парней из ВСУ на референдум", однако не дождался и проголосовал.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
Telegram / Кирилл Стремоусов