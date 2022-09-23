"Честно сказать, иду в Россию": Стремоусов проголосовал на референдуме в Херсонской области

Заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов открыто проголосовал в ходе референдума, выбрав вариант за выход региона из состава Украины и вхождение в состав РФ как отдельного субъекта. Видео он опубликовал в телеграм-канале.

Замглавы Администрации Херсонской области проголосовал за вхождение региона в состав РФ. Видео © Telegram-канал Кирилла Стремоусова

"Друзья, имея украинский паспорт, являясь гражданином Украины, принимаю решение сегодня и, честно сказать, иду в Россию", — сказал Стремоусов.