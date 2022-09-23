Эксперт Линдигрин: Россия предлагает жителям освобождённых территорий Украины защиту
Россия предлагает жителям освобождённых территорий Украины защиту, восстановление и благополучное будущее. Об этом в беседе с Лайфом заявила исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.
"Жители ЛНР, ДНР, других освобождённых областей видят, что их не бросают один на один с нацистской угрозой, не уходят <...> Конечно, все они хотят, чтобы их дети спокойно ходили в детский сад и школу. Хотят заново отстроить свои дома и города и спокойно в них жить. Именно это и предлагает им Россия", — подчеркнула она.
Эксперт обратила внимание на то, что жители освобождённых территорий ждали спокойной жизни на протяжении восьми лет. По словам специалиста, последние опросы показывают, что люди в подавляющем большинстве хотят завершения спецоперации на Украине, однако поддерживают её цели. Одна из них — это защита, которую и даёт Российская Федерация, заключила Линдигрин.
Ранее Лайф писал, что большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдумах о присоединении к России. При этом за собирается голосовать от 90% до 97%. О соответствующих результатах опроса сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Напомним, сегодня, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав России. Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей. Избирательные участки в ЛНР, Запорожье и на Херсонщине откроются 27 сентября и будут работать с 8:00 до 16:00. При этом в ДНР они будут открыты с 8:00 до 20:00. В этот же день планируется начать подсчёт голосов.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY