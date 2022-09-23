Эксперт Линдигрин: Россия предлагает жителям освобождённых территорий Украины защиту

Россия предлагает жителям освобождённых территорий Украины защиту, восстановление и благополучное будущее. Об этом в беседе с Лайфом заявила исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

"Жители ЛНР, ДНР, других освобождённых областей видят, что их не бросают один на один с нацистской угрозой, не уходят <...> Конечно, все они хотят, чтобы их дети спокойно ходили в детский сад и школу. Хотят заново отстроить свои дома и города и спокойно в них жить. Именно это и предлагает им Россия", — подчеркнула она.

Эксперт обратила внимание на то, что жители освобождённых территорий ждали спокойной жизни на протяжении восьми лет. По словам специалиста, последние опросы показывают, что люди в подавляющем большинстве хотят завершения спецоперации на Украине, однако поддерживают её цели. Одна из них — это защита, которую и даёт Российская Федерация, заключила Линдигрин.

Ранее Лайф писал, что большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдумах о присоединении к России. При этом за собирается голосовать от 90% до 97%. О соответствующих результатах опроса сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.