ВЦИОМ: За присоединение к РФ — 97% жителей Донбасса и 90% жителей Запорожской и Херсонской областей

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдумах о присоединении к России, при этом за собирается голосовать от 90% до 97%. О соответствующих результатах опроса, проведённого по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

"Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской народных республиках — по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской — 69%", — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Абсолютное большинство опрошенных жителей ДНР и ЛНР собираются голосовать за вхождение республик в состав России — по 97%. Всего 3% затруднились дать ответ или не определились с решением. Также готовы ответить "да" 87% и 89% респондентов из Запорожской и Херсонской областей. По 2% жителей этих регионов против, а каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно).

Как считает руководитель Практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, эти результаты опроса свидетельствуют о крайне высокой степени мобилизованности, заряженности общества на участие в голосовании.

"Такая ситуация складывается, когда личная мотивация подкрепляется представлениями о социально одобряемой модели поведения. Можно прогнозировать очень высокий уровень явки. Скорее всего, большинство проголосуют в первые дни, не будут откладывать волеизъявление... Давление, оказываемое Украиной, приводит лишь к усилению внутренней решимости заявить о своем выборе", — отметил он.

Мамонов добавил, что с референдумом люди связывают надежды на завершение спецоперации, достижение стабильности и начало нового этапа развития территорий.