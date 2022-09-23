ВЦИОМ: За присоединение к РФ — 97% жителей Донбасса и 90% жителей Запорожской и Херсонской областей
Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей намерены принять участие в референдумах о присоединении к России, при этом за собирается голосовать от 90% до 97%. О соответствующих результатах опроса, проведённого по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
"Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской народных республиках — по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской — 69%", — говорится в сообщении ВЦИОМа.
Абсолютное большинство опрошенных жителей ДНР и ЛНР собираются голосовать за вхождение республик в состав России — по 97%. Всего 3% затруднились дать ответ или не определились с решением. Также готовы ответить "да" 87% и 89% респондентов из Запорожской и Херсонской областей. По 2% жителей этих регионов против, а каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно).
Как считает руководитель Практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, эти результаты опроса свидетельствуют о крайне высокой степени мобилизованности, заряженности общества на участие в голосовании.
"Такая ситуация складывается, когда личная мотивация подкрепляется представлениями о социально одобряемой модели поведения. Можно прогнозировать очень высокий уровень явки. Скорее всего, большинство проголосуют в первые дни, не будут откладывать волеизъявление... Давление, оказываемое Украиной, приводит лишь к усилению внутренней решимости заявить о своем выборе", — отметил он.
Мамонов добавил, что с референдумом люди связывают надежды на завершение спецоперации, достижение стабильности и начало нового этапа развития территорий.
Напомним, сегодня, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав России. Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей. Избирательные участки в ЛНР, Запорожье и на Херсонщине откроются 27 сентября и будут работать с 8 утра до 16:00. При этом в ДНР они будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В этот же день планируется начать подсчёт голосов.
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