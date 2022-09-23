Путин обсудил с Совбезом вопросы патриотического воспитания

Вопросы нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения стали главной темой заседания Совета безопасности, которое в пятницу провёл президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр просвещения Сергей Кравцов и другие.

"У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения", — приводит слова российского лидера сайт Kremlin.ru.