МИД Швейцарии вызывал посла РФ из-за референдумов в Донбассе
22 сентября МИД Швейцарии вызывал посла РФ для разъяснения по поводу проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобождённых территориях Запорожской области. Об этом сегодня сообщило Правительство Швейцарии.
"Референдумы, которые сейчас проводятся на частично оккупированных Россией территориях, нарушают Конституцию Украины, незаконны с точки зрения международного права и не соответствуют законодательству. Швейцария не будет признавать результаты ни одного из этих фиктивных референдумов", — говорится в сообщении.
Кроме того, в заявлении властей подчеркнули, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис чётко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
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