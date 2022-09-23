МИД Швейцарии вызывал посла РФ из-за референдумов в Донбассе

22 сентября МИД Швейцарии вызывал посла РФ для разъяснения по поводу проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобождённых территориях Запорожской области. Об этом сегодня сообщило Правительство Швейцарии.

"Референдумы, которые сейчас проводятся на частично оккупированных Россией территориях, нарушают Конституцию Украины, незаконны с точки зрения международного права и не соответствуют законодательству. Швейцария не будет признавать результаты ни одного из этих фиктивных референдумов", — говорится в сообщении.