Бразильский клуб "Коринтианс" собирается выкупить у "Зенита" Юри Алберто

"Коринтианс" планирует выкупить у петербургского "Зенита" права на бразильского форварда Юри Алберто. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на президента клуба из Сан-Паулу Дуилио Монтейру Алвеса.

21-летний форвард проведёт в "Коринтиансе" на правах аренды весь нынешний сезон. При этом из бразильского клуба в "Зенит" перешли вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан.

"Юри Алберто отлично работает с мячом и забивает много голов. Мы хотим выкупить его, но впереди ещё много времени", — сказал Алвес.

Добавим, что Юри Алберто перешёл в "Зенит" зимой 2022 года. За петербургский клуб он успел провести 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.