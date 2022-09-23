НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 сентября, 10:36

Бразильский клуб "Коринтианс" собирается выкупить у "Зенита" Юри Алберто

"Коринтианс" планирует выкупить у петербургского "Зенита" права на бразильского форварда Юри Алберто. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на президента клуба из Сан-Паулу Дуилио Монтейру Алвеса.

21-летний форвард проведёт в "Коринтиансе" на правах аренды весь нынешний сезон. При этом из бразильского клуба в "Зенит" перешли вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан.

"Юри Алберто отлично работает с мячом и забивает много голов. Мы хотим выкупить его, но впереди ещё много времени", — сказал Алвес.

"Думал, они шутят": Кузяев сначала не поверил, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ

"Думал, они шутят": Кузяев сначала не поверил, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ

Добавим, что Юри Алберто перешёл в "Зенит" зимой 2022 года. За петербургский клуб он успел провести 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА продлила на год возможность иностранным футболистам и тренерам приостанавливать действие контрактов с клубами из России.

Обложка ©

ФК "Зенит"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров