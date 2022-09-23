Российские ВКС уничтожили почти 200 бойцов украинской группы "Чайка" и нацбатов "Скиф", "Днепр" и "Гепард"

Российские Воздушно-космические силы уничтожили почти 200 бойцов украинской тактической группы "Чайка" и националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард" в районе Запорожья. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы "Чайка", а также пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники", — сказал он.