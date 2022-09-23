В Германии из-за энергокризиса подорожала туалетная бумага

Производителям туалетной бумаги в Германии приходится повышать цены на товары из-за дорогих энергоносителей. Об этом сообщила газета Financial Times.

"На фоне растущих цен на энергию и опасений по поводу приближающегося дефицита [немецкий производитель туалетной бумаги] Essity решил повысить цены и перейти на другие источники топлива", — говорится в публикации.

По данным газеты, на один двухметровый исходный рулон на заводе Essity в городе Майнц-Костхайм требуется 700 киловатт-часов природного газа. Так, компания решила повысить стоимость туалетной бумаги Lotus и подгузников Libero на 18%. Ещё один известный производитель — Hakle — заявил о банкротстве. Компания отметила высокие цены на энергию, материалы и транспортные расходы.

По словам представителей отрасли, в условиях энергокризиса им будет тяжело даже при поддержке государства. Как подчеркнул представитель объединения немецкой целлюлозно-бумажной промышленности Die Papierindustrie Грегор Гайгер, нет большой необходимости в производстве шоколадного печенья, чего не скажешь о туалетной бумаге. А ещё компании боятся, что их коснётся нормирование потребления энергии.