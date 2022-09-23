Средства ПВО сбили 19 беспилотников Украины и перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"
Средства противовоздушной обороны России сбили 19 украинских беспилотников и перехватили 42 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Ракеты были уничтожены в воздухе в районах населённых пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области, добавил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что украинские воздушные силы лишились одного МиГа-29 и двух Су-25. Самолёты были сбиты в Николаевской области, Херсонской области и ДНР.
Минобороны РФ