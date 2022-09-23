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23 сентября, 11:14

Toyota закрывает автосборочный завод в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге закроется автосборочный завод японского производителя автомобилей Toyota. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

"Компания "Тойота мотор" закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Минпромторг России совместно с Правительством Санкт-Петербурга прорабатывает возможные сценарии развития данной площадки.

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Ранее Лайф рассказывал, что Bosch начал искать покупателей на два своих завода в России. Сейчас компания ищет покупателей на предприятия в посёлке Стрельна под Санкт-Петербургом. Большую часть деталей на заводы поставляли из Европы.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Григорий Воронцов

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