Toyota закрывает автосборочный завод в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге закроется автосборочный завод японского производителя автомобилей Toyota. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

"Компания "Тойота мотор" закрывает сборочную площадку в городе Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты. Кроме того, компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Минпромторг России совместно с Правительством Санкт-Петербурга прорабатывает возможные сценарии развития данной площадки.