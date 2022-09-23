Второго переболевшего в России оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге

Второго пациента в России с обезьяньей оспой выписали из больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Северной столице в телеграм-канале.

"Пациент, у которого ранее была диагностирована оспа обезьян, выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания. Ведомство строго контролирует эпидситуацию по обезьяньей оспе.