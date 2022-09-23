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23 сентября, 11:21

Второго переболевшего в России оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге

Второго пациента в России с обезьяньей оспой выписали из больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Северной столице в телеграм-канале.

"Пациент, у которого ранее была диагностирована оспа обезьян, выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания. Ведомство строго контролирует эпидситуацию по обезьяньей оспе.

Напомним, что о первом случае оспы обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Пациент сам обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, после чего анализы выявили у него именно этот вирус. Болезнь мужчина перенёс достаточно легко, врачи выявили всех лиц, которые контактировали с заболевшим, а в Петербурге даже продезинфицировали места, которые посетил подхвативший оспу обезьян россиянин. А второй случай оспы обезьян был выявлен в России 8 сентября в Санкт-Петербурге. По данным Роспотребнадзора, пациентом оказался мужчина, вернувшийся из поездки по Европе.

В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян

В Чехии умер первый заболевший оспой обезьян

Кстати, на днях умер первый заболевший обезьяньей оспой в Чехии. По данным Минздрава страны, больной заразился во время отпуска в Испании. Всего в Чехии зафиксировано 55 пациентов с оспой обезьян.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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