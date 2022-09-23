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23 сентября, 11:40

Эрдоган заявил, что освобождённый из плена Медведчук отправился в Россию

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, которого освободили в рамках обмена военнопленными между Москвой и Киевом, отправлен из Турции в Россию. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы отправили его в Россию. Мы решительно продолжаем процесс", — сказал Эрдоган журналистам.

Песков ответил на вопрос о местонахождении Медведчука

Песков ответил на вопрос о местонахождении Медведчука

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Позже стало известно, что среди освобождённых в рамках обмена пленными есть политик Виктор Медведчук. Это подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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