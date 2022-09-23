Эрдоган заявил, что освобождённый из плена Медведчук отправился в Россию
Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, которого освободили в рамках обмена военнопленными между Москвой и Киевом, отправлен из Турции в Россию. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы отправили его в Россию. Мы решительно продолжаем процесс", — сказал Эрдоган журналистам.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Позже стало известно, что среди освобождённых в рамках обмена пленными есть политик Виктор Медведчук. Это подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.