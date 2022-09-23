Финский депутат обрушился на власти из-за инициативы запрета въезда для россиян
Финский депутат Туртиайнен раскритиковал инициативу власти запретить въезд для россиян
Финский депутат Ано Туртиайнен обрушился на власти с критикой из-за планов запретить въезд гражданам России с шенгенскими визами. Об этом он заявил, выступая на заседании парламента.
"Можно ли упасть до такого дна, когда все шенгенские директивы и права человека спускаются в унитаз? Такой беспредел похож на политическую подготовку к военным действиям", — сказал парламентарий, опубликовав видеозапись выступления в соцсетях.
Туртиайнен добавил, что подобные ограничения могут быть введены лишь во время военного положения, которое пока не объявлено. Он уверен, что НАТО планирует сражаться против России на территории Финляндии до последнего финна.
"Хочу спросить вас, есть ли в зале кто-то, кто считает, что какая-то группа людей недостойна посещать Европу?" — спросил депутат.
Позднее Туртиайнен добавил, что видеозапись выступления была удалена с "Ютуба", а его канал был забанен.
Ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хочет быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Suvi Ahonen