Финский депутат обрушился на власти из-за инициативы запрета въезда для россиян

Финский депутат Ано Туртиайнен обрушился на власти с критикой из-за планов запретить въезд гражданам России с шенгенскими визами. Об этом он заявил, выступая на заседании парламента.

"Можно ли упасть до такого дна, когда все шенгенские директивы и права человека спускаются в унитаз? Такой беспредел похож на политическую подготовку к военным действиям", — сказал парламентарий, опубликовав видеозапись выступления в соцсетях.

Туртиайнен добавил, что подобные ограничения могут быть введены лишь во время военного положения, которое пока не объявлено. Он уверен, что НАТО планирует сражаться против России на территории Финляндии до последнего финна.

"Хочу спросить вас, есть ли в зале кто-то, кто считает, что какая-то группа людей недостойна посещать Европу?" — спросил депутат.