"Спасибо, что не бросили нас": Жители Донбасса и Херсона рассказали, почему видят будущее только с Россией

Участки для голосования на референдумах по вхождению в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик сегодня, в частности, открылись в нескольких городах Крыма и Белгородской области. Лайф разведал обстановку и пообщался с проголосовавшими.

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской области, проголосовавшие на референдумах. Видео © LIFE

"Сегодня я пришёл и проголосовал за присоединение ЛНР в состав России, потому что для меня это очень важно. Я ждал этого события восемь лет. Прежде всего я отдал этот голос за тех, кто погиб во время защиты нашей республики и кто очень хотел бы прийти, но, к сожалению, не смог", — отметил житель ЛНР, проголосовавший на одном из участков в Крыму.

Жительница ДНР, проголосовавшая на участке в Белгороде, выразила уверенность, что только с Россией сможет возродиться её родной регион. Кроме того, она подчеркнула, что с проведением референдумов жизнь в республике станет в разы лучше, чем была при киевской власти. Её мнение разделил уроженец Херсонской области, который также отдал голос в Белгороде. Мужчина признался, что очень ждал референдума.

"Меня переполняют эмоции. Я родился и вырос в Херсонской области. После 2014 года пришлось уехать из-за преследования националистов. Слава богу, что родной регион возвращается домой", — сказал он в разговоре с корреспондентом Лайфа.

Присоединения Херсонщины к России сегодня желают многие. На кадрах с избирательного участка в Херсоне видно, что местные выстроились в длинную очередь, чтобы поставить историческую отметку в бланке. Многие голосующие пришли с российскими триколорами, также слышно, как играет русская музыка. Оптимистичная обстановка наблюдается и в Мариуполе. Местная жительница отметила, что с проведением референдума всё станет только лучше.

"Мы ждём только хорошее и знаем, что будет мир. У людей будет и жильё, и свет, и газ, и вода. Спасибо всем за то, что помогают нам, не бросили нас", — сказала собеседница.

Первые проголосовавшие в Станице Луганской (ЛНР). Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT также опубликовал видео с первыми проголосовавшими в Станице Луганской. Местные жители выразили надежду, что в результате референдума жизнь на освобождённых территориях изменится. Благополучное будущее, по их мнению, может быть связано только с РФ.