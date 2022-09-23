Самсонова разгромила Мугурусу и вышла в полуфинал теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Токио переиграла Гарбинье Мугурусу из Испании со счётом 6:4, 6:2. Призовой фонд соревнований Toray Pan Pacific Open Tennis, проходящих на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.

Встреча Самсоновой и Мугурусы продолжалась 1 час 23 минуты. За это время российская спортсменка исполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи, отдав испанке две свои подачи.