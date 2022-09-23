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23 сентября, 11:51

Минцифры объяснило, как действовать IT-сотруднику c правом на отсрочку

Минцифры: IT-сотруднику с правом на отсрочку при явке в военкомат надо взять ряд документов

Сотруднику IT-компании с правом на отсрочку от мобилизации при явке в военкомат по повестке необходимо взять с собой ряд документов, включая справку с работы. Об этом сообщают в Минцифры РФ.

"Если сотрудник аккредитованной IT-компании, соответствующий требованиям отсрочки, уже получил повестку, в таком случае рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно для предъявления оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем", — говорится в сообщении.

Кроме того, при себе нужно иметь диплом о получении профильного высшего образования, а также выписку из реестра о государственной аккредитации компании – работодателя в сфере IT, которая была заверена гендиректором компании или уполномоченным им лицом.

Вдобавок IT-специалисту понадобится справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что "сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры".

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

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Григорий Воронцов
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