Минцифры объяснило, как действовать IT-сотруднику c правом на отсрочку

Сотруднику IT-компании с правом на отсрочку от мобилизации при явке в военкомат по повестке необходимо взять с собой ряд документов, включая справку с работы. Об этом сообщают в Минцифры РФ.

"Если сотрудник аккредитованной IT-компании, соответствующий требованиям отсрочки, уже получил повестку, в таком случае рекомендуем при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно для предъявления оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем", — говорится в сообщении.

Кроме того, при себе нужно иметь диплом о получении профильного высшего образования, а также выписку из реестра о государственной аккредитации компании – работодателя в сфере IT, которая была заверена гендиректором компании или уполномоченным им лицом.