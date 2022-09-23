В Госдуме предложили дать гражданским участникам СВО статус инвалида боевых действий
Группа депутатов "Единой России" предложила законопроект, который наделяет статусом инвалида боевых действий привлечённых к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине гражданских лиц, получивших ранения. Текст документа приводит ТАСС.
Парламентарии Эдуард Кузнецов, Дмитрий Лоцманов и Михаил Шеремет предлагают внести поправки в закон "О ветеранах".
"Учитывая, что специальная военная операция проходит в условиях ожесточённых боевых действий, выполнение задач, возложенных на гражданских лиц, которые в ряде случаев не имеют соответствующей военной подготовки, сопряжено с особым риском для жизни и здоровья", — сказано в пояснительной записке.
В связи с этим получение гражданскими ранения, контузии или увечья, ставших причиной инвалидности, должно однозначно являться основанием для установления таким лицам статуса инвалида боевых действий с приобретением права на получение соответствующего объёма социальных льгот, указали авторы инициативы.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению. Позднее Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию.
ТАСС / Владимир Гердо