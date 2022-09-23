В Госдуме предложили дать гражданским участникам СВО статус инвалида боевых действий

Группа депутатов "Единой России" предложила законопроект, который наделяет статусом инвалида боевых действий привлечённых к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине гражданских лиц, получивших ранения. Текст документа приводит ТАСС.

Парламентарии Эдуард Кузнецов, Дмитрий Лоцманов и Михаил Шеремет предлагают внести поправки в закон "О ветеранах".

"Учитывая, что специальная военная операция проходит в условиях ожесточённых боевых действий, выполнение задач, возложенных на гражданских лиц, которые в ряде случаев не имеют соответствующей военной подготовки, сопряжено с особым риском для жизни и здоровья", — сказано в пояснительной записке.