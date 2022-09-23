Проект о кредитных каникулах для мобилизованных внесён в Госдуму

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Об этом говорится в заявлении пресс-службы верхней палаты Федерального собрания РФ.

Сообщается, что в этом участвовали первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, заместитель главы СФ Николай Журавлёв, а также сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова. Журавлёв рассказал, что проект федерального закона создан для защиты прав заёмщиков, которые призваны на военную службу по мобилизации или по контракту, и лиц, находящихся у них на иждивении.

"По словам сенатора (Николая Журавлёва. — Прим. Лайфа), законопроект закрепляет порядок предоставления заёмщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определённый заёмщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода", — сказано в сообщении Совета Федерации.