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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 16:40

Проект о кредитных каникулах для мобилизованных внесён в Госдуму

Сенаторы внесли в Госдуму проект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. Об этом говорится в заявлении пресс-службы верхней палаты Федерального собрания РФ.

Сообщается, что в этом участвовали первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, заместитель главы СФ Николай Журавлёв, а также сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова. Журавлёв рассказал, что проект федерального закона создан для защиты прав заёмщиков, которые призваны на военную службу по мобилизации или по контракту, и лиц, находящихся у них на иждивении.

"По словам сенатора (Николая Журавлёва. — Прим. Лайфа), законопроект закрепляет порядок предоставления заёмщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определённый заёмщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода", — сказано в сообщении Совета Федерации.

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Ранее сообщалось, что ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Там не исключили, что в дальнейшем такие меры могут быть закреплены в законе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос с кредитами мобилизованных россиян прорабатывается кабмином.

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Никита Осипов
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