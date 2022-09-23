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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 13:39

Система ПВО отразила очередной украинский удар по Новой Каховке

Система противовоздушной обороны сработала в пятницу в небе над Новой Каховкой. Об этом в телеграм-канале сообщила городская администрация. По предварительным данным, прогремело не менее десяти взрывов.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая. Работает ПВО: более десяти воздушных взрывов", — говорится в сообщении.

Средства ПВО сбили 19 беспилотников Украины и перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"
Средства ПВО сбили 19 беспилотников Украины и перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха"

Напомним, что на днях украинские войска уже наносили удар по Новой Каховке, но российские системы ПВО отразили в воздухе 12 ракет. А до этого российские силовики выявили и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, которые были подготовлены для совершения терактов.

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ТАСС / Виталий Невар

Алексей Берковиц
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