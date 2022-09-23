Эксперты назвали семь типичных ошибок при мытье волос

Неправильное мытьё волос может привести к их обезвоживанию и ломкости, а также есть риск появления заболеваний кожи головы. Об этом рассказали редакторы индийской версии журнала Vogue.

Согласно советам экспертов, нельзя мыть голову шампунем слишком часто. Дело в том, что это средство может создать слой обильной пены, который лишит волосы естественных защитных масел. При этом в публикации указывается, что для чистоты локонов необязательно использовать шампунь. Также рекомендуется перед принятием душа распутать волосы. Причём расчёсывать их нужно правильно: от кончиков к корням. Такая процедура перед душем важна, ведь мокрые волосы наиболее склонны к ломкости и выпадению.

"Нельзя мыть волосы горячей водой. Более высокая температура может открыть и обнажить кутикулы ваших волос, что, в свою очередь, повредит ваши пряди и ослабит корни", — указывается в статье.

Эксперты советуют мыть волосы в тёплой воде. А кондиционер рекомендуется втирать равномерно в корни локонов. Неправильное нанесение может привести к обезвоживанию и истощению волос. Причём стоит воспользоваться расчёской с широкими зубьями, чтобы избавиться от пушистости и непослушности локонов. Особенно этим советом стоит воспользоваться обладателям вьющихся и волнистых волос. Затем необходимо тщательно смыть кондиционер, чтобы избавиться от лишнего жира. Причём сделать это нужно холодной водой, это позволит снизить риск выпадения волос и сохранить их волшебный блеск.

Также не стоит вытирать пряди полотенцем насухо. Дело в том, что из-за трения образовывается излишняя пушистость и сухость волос. Вместо полотенца можно использовать ненужную футболку, аккуратно прикладывая её к влажным локонам. К типичным ошибкам относится и мытьё головы слишком большим количеством шампуня. Объём этого средства и кондиционера должен быть размером с монету. Иначе пряди станут грязными и жирными, а в результате тусклыми, сухими и вьющимися. Напоследок эксперты посоветовали придерживаться только одного типа шампуня и кондиционера, причём эти средства должны действительно подходить типу волос.