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23 сентября, 13:19

Свыше 80 процентов россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Президенту РФ Путину доверяют более 80 процентов россиян

Большинство граждан России доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доверяют главе государства 80,3% граждан, а премьер-министру Михаилу Мишустину — 62,3%. Одобряют деятельность главы кабмина 51,3% опрошенных, а деятельность правительства — 50,3%.

Опрос проводился с 12 по 18 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Положительно оценивают работу Путина 80% россиян

Положительно оценивают работу Путина 80% россиян

Ранее Владимир Путин заявил, что быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг. По словам российского лидера, у этой цивилизации свой путь и в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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