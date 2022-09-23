Свыше 80 процентов россиян доверяют Путину

Опрос проводился с 12 по 18 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг. По словам российского лидера, у этой цивилизации свой путь и в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства.