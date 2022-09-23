Свыше 80 процентов россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: Президенту РФ Путину доверяют более 80 процентов россиян
Большинство граждан России доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Доверяют главе государства 80,3% граждан, а премьер-министру Михаилу Мишустину — 62,3%. Одобряют деятельность главы кабмина 51,3% опрошенных, а деятельность правительства — 50,3%.
Опрос проводился с 12 по 18 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее Владимир Путин заявил, что быть частью российской цивилизации — счастье, ответственность и долг. По словам российского лидера, у этой цивилизации свой путь и в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства.