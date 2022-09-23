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23 сентября, 13:25
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В рамках частичной мобилизации в России могут призвать студентов-заочников

Студентов, обучающихся заочно, могут призвать в рамках объявленной в России частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. Основанием для освобождения будут считаться списки, предоставляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.

Слухи словно мухи: 7 самых популярных фейков о частичной мобилизации

Слухи словно мухи: 7 самых популярных фейков о частичной мобилизации

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Наталья Исакова

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