В рамках частичной мобилизации в России могут призвать студентов-заочников
Студентов, обучающихся заочно, могут призвать в рамках объявленной в России частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".
"Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию. Основанием для освобождения будут считаться списки, предоставляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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