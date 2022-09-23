В рамках частичной мобилизации в России могут призвать студентов-заочников

Студентов, обучающихся заочно, могут призвать в рамках объявленной в России частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", — говорится в сообщении.