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7 самых популярных фейков о частичной мобилизации

Лайф собрал самые распространённые заблуждения, касающиеся мобилизации, и опровержения экспертов.

Опубликовано 23 сентября 2022, 11:40
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Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фейк № 1. Повестки при частичной мобилизации будут рассылать через "Госуслуги"

Фото © Агентство "Москва"

Фото © Агентство "Москва"

Через несколько часов после заявления президента России Владимира Путина в социальных соцсетях начали появляться сообщения, что на сайте "Госуслуги" некоторым гражданам стали приходить уведомления о мобилизации.

Это не соответствует действительности. Все повестки, как и раньше, будут приходить в бумажном варианте. Вручение производится под расписку работниками военных комиссариатов или руководителями по месту работы. Это официальная информация, полученная в Минцифры.

— В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует, объяснили в ведомстве.

Фейк № 2. Инспекторы ГИБДД получили инструкцию останавливать водителей и вручать им повестки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Ранее в Интернете появился отсканированный листок якобы документа ГУ МВД РФ, из содержания которого следовало, что представители военкоматов с 22 сентября будут дежурить на постах ГИБДД. Свои разъяснения по поводу проверок на дорогах уже дали в МВД РФ.

МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУ ОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения — ложными,сообщили в ведомстве.

Экспертиза показала, что на "документе" размещена личная подпись заместителя начальника ГУ ОБДД МВД России. В настоящий момент в органах используют индивидуальные цифровые подписи. Одного этого прокола, а также ряда пунктуационных ошибок, допущенных при "оформлении" документа, достаточно для того, чтобы понять, что это фейк.

Фейк № 3. Повестку могут вручить прямо на улице, возле магазина или в метро

Фото © Shutterstock / Oleg Elkov

Фото © Shutterstock / Oleg Elkov

21 сентября в соцсетях появилась информация о раздаче повесток в общественных местах, например, на станциях метро. В первую очередь речь шла о Москве, но поступали "сведения" и из других городов, в частности — из Краснодара.

Повестки не будут выдавать на улице, так как это не соответствует установленному порядку. В этот же день Лайф проверил несколько указанных в сообщениях, наводнивших соцсети, точек "выдачи повесток" и не нашёл ни на одной из них людей, которые вручают "уведомления о мобилизации".

Как можно на улицах раздавать повестки? Есть порядок призыва, он должен выполняться. У нас идёт частичная мобилизация, призывают не всех, менее 1% резерва, причём те военно-учётные специальности, которые нужны. Их сперва в военкомате отберут, потом узнают, где находятся люди, и вручат,подчеркнул на днях член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

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Фейк № 4. Мужчины призывного возраста во время частичной мобилизации лишены свободы передвижения

Фото © Shutterstock / CeltStudio

Фото © Shutterstock / CeltStudio

Многих россиян встревожила информация об ограничениях в передвижении из-за мобилизации. Эти страхи также не имеют под собой оснований. Сайты РЖД, "Аэрофлота", S7 и других авиакомпаний работают в штатном режиме, и купить билет может любой желающий. Никаких дополнительных сообщений об ограничениях на сайтах перевозчиков нет. Билеты продаются без ограничений, а информация о приостановке продажи мужчинам является ложной. Информацию также прокомментировали в Госдуме.

Вы можете спокойно поехать в командировку в Красноярск или в Омск, но я бы, например, не советовал вам лететь отдыхать в Турцию. Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Человек может уехать, пока ему не пришла повестка, но лучше бы ему этого не делать,отметил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, россияне, не получившие повестку, могут свободно передвигаться внутри страны и за её пределами.

Сообщения же об очередях на границах и массовой скупке билетов из-за мобилизации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преувеличенными.

Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал относиться к такой информации очень внимательно, чтобы не стать её жертвой.

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Фейк № 5. Мобилизованные будут уволены с работы

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Один из распространённых фейков, который вызывает у россиян страх, — перспектива лишиться работы, финансовой стабильности и даже жилья. В соцсетях появлялись сообщения, что мобилизованные будут получать всего по 30 тысяч рублей. А значит, не смогут платить ипотеку и, вероятно, лишатся жилья.

По словам военного комиссара Якутии Александра Авдонина, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных составит от 205 тысяч рублей. Далее сумма зависит уже от звания и должности. Фактически мобилизованные приравниваются к служащим по контракту.

Также в Совете Федерации заверили, что трудовые права мобилизованных защищены. Сейчас идёт работа над поправками в Трудовом кодексе РФ. Заблаговременно принимаются меры по компенсации для тех мужчин, которые могут лишиться рабочего места из-за мобилизации на военную службу.

Фейк № 6. В Интернете можно найти списки всех, кто подлежит частичной мобилизации

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Списки тиражируются на теневых форумах и телеграм-каналах с данными о гражданах, которые якобы войдут в первую волну частичной мобилизации. Это 300 тысяч фамилий со всеми данными: датами рождения, адресами, сериями и номерами паспортов.

Эксперты по кибербезопасности указывают, что это грубая компиляция из различных утечек прошлых лет, причём в списках немало женских имен. По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашота Оганесяна, цель составителей таких баз — усиление паники среди населения, а также создание списка жертв для мошенников, которые будут звонить людям (см. последний абзац пункта "Фейк № 3") и представляться работниками военкоматов.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что спецслужбы Украины подрядили интернет-армию сеять панику среди россиян. К примеру, уже созданы подставные аккаунты, с которых ведётся общение в телеграм-каналах и пабликах других соцсетей. В частности, оттуда "прилетают" многие фейки.

21 сентября Роскомнадзор призвал СМИ использовать только проверенные сведения, полученные от федеральных и региональных органов исполнительной власти, при публикации материалов о мобилизации в России.

Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность, — отметили в Роскомнадзоре. В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации влечёт административную ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ. Публикация фейков в Сети наказывается блокировкой таких материалов по ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Что делать, если пришла повестка?

Фото © Shutterstock / BestPhotoPlus

Фото © Shutterstock / BestPhotoPlus

Порядок призыва не менялся много лет. Вручение документа регламентировано Постановлением Правительства РФ № 852 от 30 декабря 2006 года, а последние изменения в этот документ вносились осенью 2021 года. Чтобы повестка считалась вручённой, достаточно расписаться в её получении. Если подлинность документа или компетенции людей, вручающих эти бумаги, вызывают вопросы, от вручения повестки можно отказаться.

Сотрудник, прибывший вручать повестку, должен представиться с указанием звания, а также пояснить, какой документ он принёс. Также он должен сообщить сроки явки в военкомат. Содержимое повестки нужно внимательно прочитать и лишь после этого подписывать. Некоторые повестки вручаются военкоматами по ошибке и для сверки документов: чтобы подтвердить категорию годности (а также причину негодности к военной службе), достаточно показать военный билет в военкомате. С собой лучше иметь медицинскую справку об отсрочке или иные документы, подтверждающие проблемы со здоровьем, если они имеются.

Куда могут отправить мобилизованных
Куда могут отправить мобилизованных
https://static.life.ru/publications/2022/9/23/444409162684.3556.jpeg

Фото © Shutterstock

Откуда появляются фейки о мобилизации?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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