7 самых популярных фейков о частичной мобилизации Лайф собрал самые распространённые заблуждения, касающиеся мобилизации, и опровержения экспертов. 40597 40597 Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фейк № 1. Повестки при частичной мобилизации будут рассылать через "Госуслуги"

Фото © Агентство "Москва"

Через несколько часов после заявления президента России Владимира Путина в социальных соцсетях начали появляться сообщения, что на сайте "Госуслуги" некоторым гражданам стали приходить уведомления о мобилизации.

Это не соответствует действительности. Все повестки, как и раньше, будут приходить в бумажном варианте. Вручение производится под расписку работниками военных комиссариатов или руководителями по месту работы. Это официальная информация, полученная в Минцифры.

— В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует, — объяснили в ведомстве.

Фейк № 2. Инспекторы ГИБДД получили инструкцию останавливать водителей и вручать им повестки

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Ранее в Интернете появился отсканированный листок якобы документа ГУ МВД РФ, из содержания которого следовало, что представители военкоматов с 22 сентября будут дежурить на постах ГИБДД. Свои разъяснения по поводу проверок на дорогах уже дали в МВД РФ.

— МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУ ОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения — ложными, — сообщили в ведомстве.

Экспертиза показала, что на "документе" размещена личная подпись заместителя начальника ГУ ОБДД МВД России. В настоящий момент в органах используют индивидуальные цифровые подписи. Одного этого прокола, а также ряда пунктуационных ошибок, допущенных при "оформлении" документа, достаточно для того, чтобы понять, что это фейк.

Фейк № 3. Повестку могут вручить прямо на улице, возле магазина или в метро

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21 сентября в соцсетях появилась информация о раздаче повесток в общественных местах, например, на станциях метро. В первую очередь речь шла о Москве, но поступали "сведения" и из других городов, в частности — из Краснодара.

Повестки не будут выдавать на улице, так как это не соответствует установленному порядку. В этот же день Лайф проверил несколько указанных в сообщениях, наводнивших соцсети, точек "выдачи повесток" и не нашёл ни на одной из них людей, которые вручают "уведомления о мобилизации".

— Как можно на улицах раздавать повестки? Есть порядок призыва, он должен выполняться. У нас идёт частичная мобилизация, призывают не всех, менее 1% резерва, причём те военно-учётные специальности, которые нужны. Их сперва в военкомате отберут, потом узнают, где находятся люди, и вручат, — подчеркнул на днях член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Фейк № 4. Мужчины призывного возраста во время частичной мобилизации лишены свободы передвижения

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Многих россиян встревожила информация об ограничениях в передвижении из-за мобилизации. Эти страхи также не имеют под собой оснований. Сайты РЖД, "Аэрофлота", S7 и других авиакомпаний работают в штатном режиме, и купить билет может любой желающий. Никаких дополнительных сообщений об ограничениях на сайтах перевозчиков нет. Билеты продаются без ограничений, а информация о приостановке продажи мужчинам является ложной. Информацию также прокомментировали в Госдуме.

— Вы можете спокойно поехать в командировку в Красноярск или в Омск, но я бы, например, не советовал вам лететь отдыхать в Турцию. Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Человек может уехать, пока ему не пришла повестка, но лучше бы ему этого не делать, — отметил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, россияне, не получившие повестку, могут свободно передвигаться внутри страны и за её пределами.

Сообщения же об очередях на границах и массовой скупке билетов из-за мобилизации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преувеличенными.

— Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счёт появляется, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал относиться к такой информации очень внимательно, чтобы не стать её жертвой.

Фейк № 5. Мобилизованные будут уволены с работы

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Один из распространённых фейков, который вызывает у россиян страх, — перспектива лишиться работы, финансовой стабильности и даже жилья. В соцсетях появлялись сообщения, что мобилизованные будут получать всего по 30 тысяч рублей. А значит, не смогут платить ипотеку и, вероятно, лишатся жилья.

По словам военного комиссара Якутии Александра Авдонина, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных составит от 205 тысяч рублей. Далее сумма зависит уже от звания и должности. Фактически мобилизованные приравниваются к служащим по контракту.

Также в Совете Федерации заверили, что трудовые права мобилизованных защищены. Сейчас идёт работа над поправками в Трудовом кодексе РФ. Заблаговременно принимаются меры по компенсации для тех мужчин, которые могут лишиться рабочего места из-за мобилизации на военную службу.

Фейк № 6. В Интернете можно найти списки всех, кто подлежит частичной мобилизации

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Списки тиражируются на теневых форумах и телеграм-каналах с данными о гражданах, которые якобы войдут в первую волну частичной мобилизации. Это 300 тысяч фамилий со всеми данными: датами рождения, адресами, сериями и номерами паспортов.

Эксперты по кибербезопасности указывают, что это грубая компиляция из различных утечек прошлых лет, причём в списках немало женских имен. По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашота Оганесяна, цель составителей таких баз — усиление паники среди населения, а также создание списка жертв для мошенников, которые будут звонить людям (см. последний абзац пункта "Фейк № 3") и представляться работниками военкоматов.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что спецслужбы Украины подрядили интернет-армию сеять панику среди россиян. К примеру, уже созданы подставные аккаунты, с которых ведётся общение в телеграм-каналах и пабликах других соцсетей. В частности, оттуда "прилетают" многие фейки.

21 сентября Роскомнадзор призвал СМИ использовать только проверенные сведения, полученные от федеральных и региональных органов исполнительной власти, при публикации материалов о мобилизации в России.

— Редакции средств массовой информации до выпуска материалов, согласно статье 49 закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность, — отметили в Роскомнадзоре. В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации влечёт административную ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ. Публикация фейков в Сети наказывается блокировкой таких материалов по ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Что делать, если пришла повестка?

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Порядок призыва не менялся много лет. Вручение документа регламентировано Постановлением Правительства РФ № 852 от 30 декабря 2006 года, а последние изменения в этот документ вносились осенью 2021 года. Чтобы повестка считалась вручённой, достаточно расписаться в её получении. Если подлинность документа или компетенции людей, вручающих эти бумаги, вызывают вопросы, от вручения повестки можно отказаться.

Сотрудник, прибывший вручать повестку, должен представиться с указанием звания, а также пояснить, какой документ он принёс. Также он должен сообщить сроки явки в военкомат. Содержимое повестки нужно внимательно прочитать и лишь после этого подписывать. Некоторые повестки вручаются военкоматами по ошибке и для сверки документов: чтобы подтвердить категорию годности (а также причину негодности к военной службе), достаточно показать военный билет в военкомате. С собой лучше иметь медицинскую справку об отсрочке или иные документы, подтверждающие проблемы со здоровьем, если они имеются.

Фото © Shutterstock Откуда появляются фейки о мобилизации? 0 Украинская провокация Люди сами создают от незнания Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев