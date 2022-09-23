Тесная связь с Россией необходима для жителей Донбасса, указал политолог

Среди граждан Донбасса и других освобождённых территорий есть ясный запрос на тесную связь с Россией. Скорее всего, явка на референдумах будет очень высокой. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал политолог Станислав Еремеев.

"Начавшиеся референдумы на территории Луганской, Донецкой республик, Херсонской, Запорожских областей, мне кажется, пройдут с большим участием сограждан. Есть ясный запрос населения из этих русскоязычных регионов на тесную связь с Россией", — сказал он.

При этом Еремеев отметил, что самой главной задачей сейчас является обеспечить безопасность людей во время их свободного волеизъявления. Кроме того, он подчеркнул, что возможность для голосования на территории РФ является цивилизованной нормой, добавив, что практика удалённого голосования уже отработана.