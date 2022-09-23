Умер режиссёр "Вечного зова" Владимир Краснопольский

На 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр Владимир Краснопольский. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почёта", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), ордена Почёта", режиссёра игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", — говорится в сообщении.