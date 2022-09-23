Умер режиссёр "Вечного зова" Владимир Краснопольский
Владимир Краснопольский. Фото © kinopoisk.ru
На 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссёр Владимир Краснопольский. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.
"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов "Знак Почёта", "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени), ордена Почёта", режиссёра игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", — говорится в сообщении.
Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял такие картины, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таёжный десант", "Две судьбы", "Провинциалы", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" и другие.
А 20 сентября стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Позднее было опубликовано видео страшного ДТП.