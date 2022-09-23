Юрист объяснил, могут ли банки заблокировать счета мобилизованных
Юрист Костиков напомнил, что банки не имеют права блокировать счета мобилизованных россиян
Банки не имеют права блокировать счета мобилизованных россиян. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил юрист общества защиты потребителей финансовых услуг "Финпотребсоюз" Игорь Костиков. Он подчеркнул, что по закону финансовые учреждения не могут без официального решения принимать меры в отношении таких клиентов.
"Более того, если он (банк. — Прим. Лайфа) что-то сделает, то подпадёт под регуляторную ответственность, поскольку эти граждане остаются потребителями финансовых услуг и клиентами банка. Следовательно, на них распространяется действующее законодательство о защите прав потребителей", — подчеркнул эксперт.
Специалист добавил, что действия в отношении уклонистов определяет только суд. Юрист считает, что инстанции в подобных случаях не будут принимать решения, которые связаны с поражением граждан в спорах.
Кроме того, эксперт напомнил, что 22 сентября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. По мнению Костикова, в ближайшее время данную инициативу рассмотрят во всех трёх чтениях, а президент РФ Владимир Путин подпишет соответствующий документ.
Ранее сообщалось, что ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Там не исключили, что в дальнейшем такие меры могут быть закреплены в законе. Напомним, ранее эту тему поднял корреспондент Лайфа в беседе с главой Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Наш журналист спросил, возникнут ли сложности с выплатой кредита у молодой семьи, где супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат. И получил такой ответ парламентария: "Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая".
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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