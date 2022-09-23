Юрист объяснил, могут ли банки заблокировать счета мобилизованных

Банки не имеют права блокировать счета мобилизованных россиян. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил юрист общества защиты потребителей финансовых услуг "Финпотребсоюз" Игорь Костиков. Он подчеркнул, что по закону финансовые учреждения не могут без официального решения принимать меры в отношении таких клиентов.

"Более того, если он (банк. — Прим. Лайфа) что-то сделает, то подпадёт под регуляторную ответственность, поскольку эти граждане остаются потребителями финансовых услуг и клиентами банка. Следовательно, на них распространяется действующее законодательство о защите прав потребителей", — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что действия в отношении уклонистов определяет только суд. Юрист считает, что инстанции в подобных случаях не будут принимать решения, которые связаны с поражением граждан в спорах.

Кроме того, эксперт напомнил, что 22 сентября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. По мнению Костикова, в ближайшее время данную инициативу рассмотрят во всех трёх чтениях, а президент РФ Владимир Путин подпишет соответствующий документ.