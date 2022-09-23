Тысячи россиян вышли на митинг "Своих не бросаем" в центре Москвы в поддержку референдумов

На Манежной площади в Москве стартовал митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Организатором акции выступило Общероссийское общественное движение "Народный фронт".

В Москве начался митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов. Видео © Telegram / SHOT

Судя по кадрам с места события, на площади собралось много людей с флагами России, также присутствуют флаги и некоторых политических организаций. Официальных данных о количестве посетителей акции пока нет. На мероприятии, в частности, ожидается выступление артистов, например, актёра Владимира Машкова и певицы Юлии Чичериной. Оба ранее активно поддержали российскую спецоперацию на территории Украины. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в акции, потому что проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.