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23 сентября, 13:45

Тысячи россиян вышли на митинг "Своих не бросаем" в центре Москвы в поддержку референдумов

На Манежной площади в Москве стартовал митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Организатором акции выступило Общероссийское общественное движение "Народный фронт".

В Москве начался митинг "Своих не бросаем" в поддержку референдумов. Видео © Telegram / SHOT

Судя по кадрам с места события, на площади собралось много людей с флагами России, также присутствуют флаги и некоторых политических организаций. Официальных данных о количестве посетителей акции пока нет. На мероприятии, в частности, ожидается выступление артистов, например, актёра Владимира Машкова и певицы Юлии Чичериной. Оба ранее активно поддержали российскую спецоперацию на территории Украины. В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в акции, потому что проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским). Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова

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