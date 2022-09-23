В ГД внесли проект о сохранении рабочих мест за мобилизованными

На период приостановления действия трудового договора с мобилизованными сотрудниками место работы за ними будет сохраняться. Об этом сказано в проекте поправок в Трудовой кодекс РФ, которые внесли в Госдуму сенаторы и депутаты фракции "Единой России".

"В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место работы (должность)", — сказано в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.

При этом работодатель вправе заключить с другим сотрудником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Кроме того, работодатель не позднее дня приостановки действия договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и причитающиеся ему выплаты в полном объёме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора.

Также предлагается засчитывать период приостановления действия трудового договора в трудовой стаж работника. Кроме того, за мобилизованными работниками предлагается сохранять социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых они получили до приостановления трудового договора. Речь идёт, в частности, о дополнительном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении, улучшении социально-бытовых условий.