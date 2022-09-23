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Опубликовано 23 сентября 2022, 16:47

В ГД внесли проект о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Депутаты фракции ЕР в Госдуме предложили сохранять за мобилизованными место работы

На период приостановления действия трудового договора с мобилизованными сотрудниками место работы за ними будет сохраняться. Об этом сказано в проекте поправок в Трудовой кодекс РФ, которые внесли в Госдуму сенаторы и депутаты фракции "Единой России".

"В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место работы (должность)", — сказано в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.

При этом работодатель вправе заключить с другим сотрудником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Кроме того, работодатель не позднее дня приостановки действия договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и причитающиеся ему выплаты в полном объёме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора.

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Также предлагается засчитывать период приостановления действия трудового договора в трудовой стаж работника. Кроме того, за мобилизованными работниками предлагается сохранять социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых они получили до приостановления трудового договора. Речь идёт, в частности, о дополнительном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении, улучшении социально-бытовых условий.

Ранее Лайф рассказывал, что в рамках частичной мобилизации в России могут призвать студентов-заочников. При этом студентов очной формы обучения призывать не будут.

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ТАСС / Донат Сорокин

Артур Лапсаков
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