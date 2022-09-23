Матч сборных России и Киргизии по футболу будет судить арбитр из Казахстана
Бригада арбитров во главе с судьёй из Казахстана Данияром Сахи будет работать на товарищеском матче между сборными России и Киргизии по футболу. Об этом сообщает пресс-службы РФС.
На линиях 31-летнему Сахи будут помогать Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Резервным судьёй назначен Дайырбек Абдылдаев.
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Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября на выезде против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки тренировались на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетели в Бишкек.
В ноябре сборная России планирует провести ещё две встречи — дома с Боснией и Герцеговиной и на выезде против команды Ирана. Добавим, что матч с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первым в этом году.
РФС