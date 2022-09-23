Матч сборных России и Киргизии по футболу будет судить арбитр из Казахстана

Бригада арбитров во главе с судьёй из Казахстана Данияром Сахи будет работать на товарищеском матче между сборными России и Киргизии по футболу. Об этом сообщает пресс-службы РФС.

На линиях 31-летнему Сахи будут помогать Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Резервным судьёй назначен Дайырбек Абдылдаев.

Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября на выезде против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки тренировались на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетели в Бишкек.