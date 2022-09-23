Россиянам перечислили вещи, необходимые на призывном пункте

На призывной пункт необходимо взять паспорт, военный билет, удостоверение личности, медицинский и страховой полисы, водительские права, а также комплект сменной одежды, полотенце, нитки и иголки, предметы личной гигиены. Об этом сообщил член президиума общероссийской общественной организации "Офицеры России", военный пенсионер, ветеран ВС РФ Юрий Чмутин в беседе с Ura.ru.

"Документы в обязательном порядке, такие как паспорт, военный билет для рядового состава. Если для офицерского, то удостоверение личности. Медицинский полис, страховой полис. Это базовые документы", — сказал он.

Если призывник является водителем по военно-учётной специальности, то необходимо взять соответствующее удостоверение. И все документы должны быть укомплектованы в полиэтиленовый мешочек, чтобы они не потерялись. Вместе с тем следует взять предметы личной гигиены: зубную щётку, станок для бритья, шампунь, мыло. Пока в армии не выдадут комплект нательного белья — носки, майка, трусы, футболка, полотенца, — нужно иметь свой. По словам Чмутина, неизвестно, как долго будет работать сборный пункт и в каких условиях он находится на дополнительной подготовке. Также стоит взять нитки и иголки, чтобы самостоятельно подшить себе пуговицу. А ещё ветеран отметил некоторые нюансы относительно связи.

"Наверно, на первое время разрешат пользоваться мобильными телефонами, хотя в армии современными гаджетами запрещено пользоваться, чтобы не фотографировали и не находились в социальных сетях", — подчеркнул он.