Россия выделит Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов на программы импортозамещения

Для реализации проектов по импортозамещению Россия выделит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на II Каспийском экономическом форуме в Москве.

Он уточнил, что решение о кредите уже принято, стороны готовы подписать договор.

"Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и, в принципе, все параметры документа согласованы. На 1,5 миллиарда долларов — на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", — рассказал Оверчук РИА "Новости".