МИД Молдавии вызвал посла России из-за прошедших референдумов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел страны из-за референдумов о вхождении в состав нашей страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Как указывается в телеграм-канале МИД, глава дипломатии Молдавии Нику Попеску сообщит российскому послу позицию Кишинёва по прошедшим событиям.
МИД Молдавии отказывается признавать результаты прошедших референдумов и подтверждает поддержку усилий Украины по восстановлению её суверенитета и территориальной целостности.
Напомним, европейские страны стали вызывать российских послов в МИД после проведения референдумов. Так уже поступили в Финляндии, Польше, Германии, Италии и Дании.
Twitter / Посольство России в Молдавии