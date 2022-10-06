МИД Молдавии вызвал посла России из-за прошедших референдумов

Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел страны из-за референдумов о вхождении в состав нашей страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как указывается в телеграм-канале МИД, глава дипломатии Молдавии Нику Попеску сообщит российскому послу позицию Кишинёва по прошедшим событиям.

МИД Молдавии отказывается признавать результаты прошедших референдумов и подтверждает поддержку усилий Украины по восстановлению её суверенитета и территориальной целостности.