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6 октября, 07:09

МИД Молдавии вызвал посла России из-за прошедших референдумов

Посол России в Молдавии Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел страны из-за референдумов о вхождении в состав нашей страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как указывается в телеграм-канале МИД, глава дипломатии Молдавии Нику Попеску сообщит российскому послу позицию Кишинёва по прошедшим событиям.

МИД Молдавии отказывается признавать результаты прошедших референдумов и подтверждает поддержку усилий Украины по восстановлению её суверенитета и территориальной целостности.

МИД Хорватии вызвал российского посла Нестеренко из-за прошедших референдумов

МИД Хорватии вызвал российского посла Нестеренко из-за прошедших референдумов

Напомним, европейские страны стали вызывать российских послов в МИД после проведения референдумов. Так уже поступили в Финляндии, Польше, Германии, Италии и Дании.

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Twitter / Посольство России в Молдавии

Артур Лапсаков

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