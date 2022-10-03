МИД Польши вызвал российского посла из-за референдумов о вхождении в РФ новых регионов

МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева в связи с вхождением в состав РФ новых регионов — освобождённых территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил замглавы польского внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач.

"Отношения с Россией сегодня, по сути, заморожены, нет никаких дипломатических контактов, за исключением встреч, когда я или министр вызываем посла Андреева. Сегодня такая встреча состоится. В 11:00 (12:00 мск. — Прим. ред.) посол Сергей Андреев будет в МИДе в связи с действиями России на прошлой неделе", — сказал он в эфире телеканала ТВН24.