МИД Польши вызвал российского посла из-за референдумов о вхождении в РФ новых регионов
МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева в связи с вхождением в состав РФ новых регионов — освобождённых территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил замглавы польского внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач.
"Отношения с Россией сегодня, по сути, заморожены, нет никаких дипломатических контактов, за исключением встреч, когда я или министр вызываем посла Андреева. Сегодня такая встреча состоится. В 11:00 (12:00 мск. — Прим. ред.) посол Сергей Андреев будет в МИДе в связи с действиями России на прошлой неделе", — сказал он в эфире телеканала ТВН24.
Замминистра подчеркнул, что Польша не признаёт данное решение России и объявит об этом послу в ходе встречи, а также выразит протест.
Как рассказывал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы этих республик и областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение новых регионов в состав России — воля миллионов людей.
ТАСС / Александр Щербак