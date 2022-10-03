Посол ЛНР Мирошник назвал условие для установления мира в новых регионах России

Обязательное условие для установления мира в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях — полное освобождение этих территорий и демилитаризация Украины. Об этом ТАСС заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому, чтобы выжить, нужно победить", — сказал он и добавил, что в настоящее время российские военные готовятся нанести ответный удар и отбросить противника назад.