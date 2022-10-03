НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 06:10

Посол ЛНР Мирошник назвал условие для установления мира в новых регионах России

Мирошник заявил о необходимости полного освобождения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Обязательное условие для установления мира в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях — полное освобождение этих территорий и демилитаризация Украины. Об этом ТАСС заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника — это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому, чтобы выжить, нужно победить", — сказал он и добавил, что в настоящее время российские военные готовятся нанести ответный удар и отбросить противника назад.

Путин внёс в Госдуму проекты о принятии новых регионов в состав России

Путин внёс в Госдуму проекты о принятии новых регионов в состав России

Ранее Лайф рассказывал, что глава государства Владимир Путин назначил представителей при рассмотрении парламентом принятия новых регионов. Проекты конституционных законов о принятии регионов, а также законы о ратификации международных договоров по новым субъектам Госдума рассмотрит сегодня, 3 октября.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров