Госдума 3 октября рассмотрит законопроекты о принятии новых субъектов в состав России

Госдума в ходе пленарного заседания 3 октября рассмотрит проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также о ратификации международных договоров по новым субъектам.

Представители Нижней палаты отметили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что теперь каждый человек, проживающий на территории четырёх новых субъектов РФ, будет чувствовать себя защищённым, находиться в едином правовом поле с позиции социальной защиты, финансовой системы и в экономическом пространстве.