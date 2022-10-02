Госдума 3 октября рассмотрит законопроекты о принятии новых субъектов в состав России
Госдума в ходе пленарного заседания 3 октября рассмотрит проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также о ратификации международных договоров по новым субъектам.
Представители Нижней палаты отметили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что теперь каждый человек, проживающий на территории четырёх новых субъектов РФ, будет чувствовать себя защищённым, находиться в едином правовом поле с позиции социальной защиты, финансовой системы и в экономическом пространстве.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
ТАСС / Антон Новодережкин