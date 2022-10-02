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Регион
Опубликовано 2 октября 2022, 13:54

Госдума 3 октября рассмотрит законопроекты о принятии новых субъектов в состав России

Госдума в ходе пленарного заседания 3 октября рассмотрит проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, а также о ратификации международных договоров по новым субъектам.

Представители Нижней палаты отметили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", что теперь каждый человек, проживающий на территории четырёх новых субъектов РФ, будет чувствовать себя защищённым, находиться в едином правовом поле с позиции социальной защиты, финансовой системы и в экономическом пространстве.

Конституционный суд одобрил вхождение четырёх новых субъектов в состав России
Конституционный суд одобрил вхождение четырёх новых субъектов в состав России

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Николь Вербер
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