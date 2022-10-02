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2 октября, 10:42

В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ

<p>Дым от пожара у посольства Франции в Уагадугу. Обложка © ТАСС / EPA / ASSANE OUEDRAOGO</p>

Дым от пожара у посольства Франции в Уагадугу. Обложка © ТАСС / EPA / ASSANE OUEDRAOGO

Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. По данным издания France-Press, митингующие устроили пожар и бросали камни в здание дипмиссии.

"В воскресенье из посольства Франции в Уагадугу был применён слезоточивый газ для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашённого путчиста Ибраима Траоре", — пишут журналисты.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Буркина-Фасо произошёл государственный переворот. Совершившая его группа военных захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Лидером страны назван капитан Ибрагим Траоре. О местонахождении Дамибу неизвестно.

Оксана Попова

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