В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ

Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. По данным издания France-Press, митингующие устроили пожар и бросали камни в здание дипмиссии.

"В воскресенье из посольства Франции в Уагадугу был применён слезоточивый газ для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашённого путчиста Ибраима Траоре", — пишут журналисты.