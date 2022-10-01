МИД Франции отверг обвинения в укрывательстве свергнутого президента Буркина-Фасо
Франция не прячет на своей военной базе свергнутого президента Буркина-Фасо Поля-Анри Сандаого Дамибу после госпереворота в стране. Так ответил французский МИД на обвинения новых властей в укрывательстве экс-лидера африканского государства.
"Франция официально отрицает какую-либо причастность к событиям, происходящим в Буркина-Фасо со вчерашнего дня. Поль-Анри Сандаого Дамиба не приезжал в лагерь, где находятся французские войска, как и в наше посольство", — указано в заявлении.
Напомним, в Буркина-Фасо произошёл государственный переворот. Совершившая его группа военных захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Лидером страны назван капитан Ибрагим Траоре. О местонахождении Дамибу неизвестно. Новые власти предположили, что экс-президент скрывается на французской военной базе и готовит ответные шаги.
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