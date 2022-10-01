МИД Франции отверг обвинения в укрывательстве свергнутого президента Буркина-Фасо

Франция не прячет на своей военной базе свергнутого президента Буркина-Фасо Поля-Анри Сандаого Дамибу после госпереворота в стране. Так ответил французский МИД на обвинения новых властей в укрывательстве экс-лидера африканского государства.

"Франция официально отрицает какую-либо причастность к событиям, происходящим в Буркина-Фасо со вчерашнего дня. Поль-Анри Сандаого Дамиба не приезжал в лагерь, где находятся французские войска, как и в наше посольство", — указано в заявлении.