Не продержалась и года: В Буркина-Фасо опять свергли власть

В Буркина-Фасо произошёл государственный переворот. Совершившая его группа военных захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Об этом сообщило агентство Reuters. Новым лидером страны назван капитан Ибрагим Траоре. Сообщение об этом было сделано вечером в прямом эфире государственного телевидения.

"Дамиба оказался неспособным справиться с ухудшающейся ситуацией с безопасностью и усилением боевиков", — заявил один из выступивших военных.

Как сообщается, местонахождение Дамибы неизвестно. Военные сразу объявили, что правительство распущено, конституция страны недействительна, любая политическая деятельность запрещена. По приказу захвативших власть также закрыты границы государства на неопределённый срок.

Выстрелы в столице — Уагадугу — раздались 30 сентября в 04:30 (07:30 мск). Мятежные военные заблокировали президентский дворец и ведущий к нему проспект. Как сообщает буркинийский портал leFaso, Дамиба был задержан солдатами и в течение всего дня 30 сентября вёл с ними переговоры. Это закончилось тем, что его отстранили от власти.

Это второй переворот в этом году в Буркина-Фасо. Первый мятеж, 24 января, возглавлял Дамиба. 31 января он был объявлен президентом, главой государства и верховным главнокомандующим.