"Удар террористов Зеленского": До 30 человек выросло число жертв обстрела автоколонны в Запорожье
Рогов: Жертвами удара по автоколонне в Запорожье стали 30 человек
Уже 30 человек стали жертвами обстрела в Запорожье автоколонны с мирными жителями, которые ехали на освобождённые Россией территории. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Число погибших в результате удара террористов Зеленского в Запорожье по колонне на выезд в освобождённую часть области увеличилось до 30, 88 человек ранены", — написал он в своём телеграм-канале.
Фото © Telegram / vrogov
Среди погибших два ребёнка. Это 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранена также трёхлетняя девочка.
Как сообщал Лайф, ранее Рогов заявил, что, обстреляв колонну, украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобождённую часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей.
Telegram / vrogov