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30 сентября, 21:30

"Удар террористов Зеленского": До 30 человек выросло число жертв обстрела автоколонны в Запорожье

Рогов: Жертвами удара по автоколонне в Запорожье стали 30 человек

Уже 30 человек стали жертвами обстрела в Запорожье автоколонны с мирными жителями, которые ехали на освобождённые Россией территории. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Число погибших в результате удара террористов Зеленского в Запорожье по колонне на выезд в освобождённую часть области увеличилось до 30, 88 человек ранены", — написал он в своём телеграм-канале.

Фото © Telegram / vrogov

Фото © Telegram / vrogov

Среди погибших два ребёнка. Это 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранена также трёхлетняя девочка.

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Как сообщал Лайф, ранее Рогов заявил, что, обстреляв колонну, украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобождённую часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей.

Обложка ©

Telegram / vrogov

Андрей Григорьев

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