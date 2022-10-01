"Удар террористов Зеленского": До 30 человек выросло число жертв обстрела автоколонны в Запорожье

Уже 30 человек стали жертвами обстрела в Запорожье автоколонны с мирными жителями, которые ехали на освобождённые Россией территории. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Число погибших в результате удара террористов Зеленского в Запорожье по колонне на выезд в освобождённую часть области увеличилось до 30, 88 человек ранены", — написал он в своём телеграм-канале.

Фото © Telegram / vrogov

Среди погибших два ребёнка. Это 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранена также трёхлетняя девочка.