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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 07:05
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ВСУ обстреляли колонну машин, стоявшую на выезде в освобождённую часть Запорожья

Вооружённые силы Украины нанесли удар по колонне машин с людьми, стоящей на выезде в освобождённую часть Запорожской области. В результате есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобождённую часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона", — сказал он.

По словам Рогова, есть жертвы и много пострадавших. При этом украинские власти, подчеркнул он, пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны ВС РФ. Для этого киевский режим запугивает население на подконтрольной ему части и старается не допустить того, чтобы люди уезжали в освобождённую часть Запорожской области, которая войдёт в состав РФ.

"Нацисты мстят людям, которые несколько дней назад провели массовый митинг с требованием дать им возможность выехать на освобождённую территорию", — добавил Рогов.

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Ранее украинские военные обстреляли колонну беженцев с детьми в Харьковской области. В результате погибло 30 человек. Одну из выживших девочек было решено транспортировать в Москву.

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Евгения Колесникова
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