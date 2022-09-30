ВСУ обстреляли колонну машин, стоявшую на выезде в освобождённую часть Запорожья

Вооружённые силы Украины нанесли удар по колонне машин с людьми, стоящей на выезде в освобождённую часть Запорожской области. В результате есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА "Новости".

"Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобождённую часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона", — сказал он.

По словам Рогова, есть жертвы и много пострадавших. При этом украинские власти, подчеркнул он, пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны ВС РФ. Для этого киевский режим запугивает население на подконтрольной ему части и старается не допустить того, чтобы люди уезжали в освобождённую часть Запорожской области, которая войдёт в состав РФ.