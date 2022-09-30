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Опубликовано 30 сентября 2022, 06:50
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Первый замглавы Херсонской области Катериничев погиб при ракетном ударе ВСУ

Малькевич сообщил о гибели первого замглавы Херсонской области в результате удара ВСУ

Место попадания украинской ракеты в Херсоне. Обложка © Telegram-канал Александра Малькевича

Место попадания украинской ракеты в Херсоне. Обложка © Telegram-канал Александра Малькевича

В результате ракетного удара ВСУ по Херсону погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трёх орденов Мужества", — написал он в телеграм-канале.

По словам Малькевича, удар был нанесён конкретно по комнате, где жил Катериничев. На своей должности он проработал всего полтора месяца.

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Артур Лапсаков
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