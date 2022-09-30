Первый замглавы Херсонской области Катериничев погиб при ракетном ударе ВСУ

В результате ракетного удара ВСУ по Херсону погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трёх орденов Мужества", — написал он в телеграм-канале.