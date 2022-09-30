Украинские войска стягивают силы для контрнаступления в Запорожской области

ВСУ стягивают силы к Запорожской области, ведь считают это направление приоритетным для контрнаступления. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Киевский режим осознаёт, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на данном участке линии фронта больше всего сил", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Рогова, Киев перебросил свыше 450 представителей сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для властей Украины, заметил он, это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва. Однако вторжения украинской армии никто не допустит, добавил Рогов.