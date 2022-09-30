Украинские войска стягивают силы для контрнаступления в Запорожской области
Рогов: ВСУ стягивают силы к Запорожской области для контрнаступления
ВСУ стягивают силы к Запорожской области, ведь считают это направление приоритетным для контрнаступления. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Киевский режим осознаёт, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на данном участке линии фронта больше всего сил", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам Рогова, Киев перебросил свыше 450 представителей сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для властей Украины, заметил он, это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва. Однако вторжения украинской армии никто не допустит, добавил Рогов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал самое сложное направление на фронте. Однако он уверен, что в скором времени ситуация там будет переломлена.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine