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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 06:38
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Украинские войска стягивают силы для контрнаступления в Запорожской области

Рогов: ВСУ стягивают силы к Запорожской области для контрнаступления

ВСУ стягивают силы к Запорожской области, ведь считают это направление приоритетным для контрнаступления. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Киевский режим осознаёт, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на данном участке линии фронта больше всего сил", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Рогова, Киев перебросил свыше 450 представителей сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для властей Украины, заметил он, это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва. Однако вторжения украинской армии никто не допустит, добавил Рогов.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал самое сложное направление на фронте. Однако он уверен, что в скором времени ситуация там будет переломлена.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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