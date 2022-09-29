Пушилин назвал самое сложное направление на фронте
Пушилин: Самым сложным остаётся краснолиманское направление
На линии фронта в Донецкой Народной Республике сейчас самое сложное направление – краснолиманское. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в ходе видеообращения к подписчикам его telegram-канала.
"По линии фронта — самым сложным направлением краснолиманское остаётся, тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают. С учётом подходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию скоро переломим", — сказал Пушилин.
Пояснил он, и какова ситуация на угледарском направлении. Глава ДНР признал, что и там тяжело, однако на некоторых участках союзные силы даже продвигаются вперёд. Одним из самых успешных же направлений он назвал Пески.
"11-й полк показывает хорошие результаты. Совсем скоро, наверное, мы с вами сможем более детально пообщаться", — сказал Пушилин.
Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Пушилин заявлял, что референдум в ДНР состоялся, и результаты голосования он назвал "просто колоссальными". ЦИК республики обработала 100 процентов протоколов, всего на референдуме за вхождение ДНР в состав РФ проголосовало 99,23 процента избирателей.
Минобороны РФ