На линии фронта в Донецкой Народной Республике сейчас самое сложное направление – краснолиманское. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в ходе видеообращения к подписчикам его telegram-канала.

"По линии фронта — самым сложным направлением краснолиманское остаётся, тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают. С учётом подходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию скоро переломим", — сказал Пушилин.

Пояснил он, и какова ситуация на угледарском направлении. Глава ДНР признал, что и там тяжело, однако на некоторых участках союзные силы даже продвигаются вперёд. Одним из самых успешных же направлений он назвал Пески.

"11-й полк показывает хорошие результаты. Совсем скоро, наверное, мы с вами сможем более детально пообщаться", — сказал Пушилин.