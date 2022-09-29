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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 20:46
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Пушилин назвал самое сложное направление на фронте

Пушилин: Самым сложным остаётся краснолиманское направление

На линии фронта в Донецкой Народной Республике сейчас самое сложное направление – краснолиманское. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в ходе видеообращения к подписчикам его telegram-канала.

"По линии фронта самым сложным направлением краснолиманское остаётся, тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают. С учётом подходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию скоро переломим", — сказал Пушилин.

Пояснил он, и какова ситуация на угледарском направлении. Глава ДНР признал, что и там тяжело, однако на некоторых участках союзные силы даже продвигаются вперёд. Одним из самых успешных же направлений он назвал Пески.

"11-й полк показывает хорошие результаты. Совсем скоро, наверное, мы с вами сможем более детально пообщаться", — сказал Пушилин.

Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России
Пушилин отправился в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России

Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Пушилин заявлял, что референдум в ДНР состоялся, и результаты голосования он назвал "просто колоссальными". ЦИК республики обработала 100 процентов протоколов, всего на референдуме за вхождение ДНР в состав РФ проголосовало 99,23 процента избирателей.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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