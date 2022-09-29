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29 сентября, 20:31

Трамп выступил с предложением по ситуации вокруг Украины

Трамп предложил себя на роль посредника в переговорах России и Украины

Бывший президент США Дональд Трамп предложил себя на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Он считает, что Москве и Киеву необходимо заключить мирный договор. Об этом сообщило издание WION со ссылкой на соцсеть экс-президента Truth Social.

"Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир",заявил Дональд Трамп.

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Миллиардер и бывший американский лидер изъявил желание возглавить переговорную группу. Реакций от России и Украины на его заявление пока не последовало.

Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Владимир Путин допускал возможность возвращения к диалогу с Киевом. Тем не менее, с изменением ситуации меняются и условия проведения переговоров. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира.

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Агентство "Москва"

Илья Суриков

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