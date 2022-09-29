Трамп выступил с предложением по ситуации вокруг Украины
Трамп предложил себя на роль посредника в переговорах России и Украины
Бывший президент США Дональд Трамп предложил себя на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Он считает, что Москве и Киеву необходимо заключить мирный договор. Об этом сообщило издание WION со ссылкой на соцсеть экс-президента Truth Social.
"Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", — заявил Дональд Трамп.
Миллиардер и бывший американский лидер изъявил желание возглавить переговорную группу. Реакций от России и Украины на его заявление пока не последовало.
Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Владимир Путин допускал возможность возвращения к диалогу с Киевом. Тем не менее, с изменением ситуации меняются и условия проведения переговоров. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира.
Агентство "Москва"