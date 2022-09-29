Трамп выступил с предложением по ситуации вокруг Украины

Бывший президент США Дональд Трамп предложил себя на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Он считает, что Москве и Киеву необходимо заключить мирный договор. Об этом сообщило издание WION со ссылкой на соцсеть экс-президента Truth Social.

"Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир", — заявил Дональд Трамп.

Миллиардер и бывший американский лидер изъявил желание возглавить переговорную группу. Реакций от России и Украины на его заявление пока не последовало.