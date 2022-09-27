Песков: Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, но их условия изменились
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Самарканде Владимир Путин допускал возможность возвращения к диалогу с Киевом. Тем не менее, по словам представителя Кремля, с изменением ситуации меняются и условия проведения переговоров.
"Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры, но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия", — сказал Песков в беседе с журналистами во вторник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию Минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой". А Владимир Путин на это заявил, что раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то "и не надо".
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