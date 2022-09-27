Песков: Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, но их условия изменились

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Самарканде Владимир Путин допускал возможность возвращения к диалогу с Киевом. Тем не менее, по словам представителя Кремля, с изменением ситуации меняются и условия проведения переговоров.