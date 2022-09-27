Продажи кнопочных телефонов в России подскочили в 3,5 раза

В России в период с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов выросли в три с половиной раза по сравнению с показателями прошлой недели, рассказал РИА "Новости" ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Очевидно, это связано с тем, что гражданам, призванным по частичной мобилизации, разрешено брать с собой только такие гаджеты.

"Спрос на кнопочные телефоны вырос из-за частичной мобилизации, так как смартфоны брать с собой нельзя. При этом покупали кнопочные телефоны не только те, кто мобилизован. Продажи достаточно высокие, они выросли в три – три с половиной раза", — заявил Муртазин.