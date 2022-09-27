Продажи кнопочных телефонов в России подскочили в 3,5 раза
Аналитик Муртазин: В России продажи кнопочных телефонов увеличились в 3,5 раза
В России в период с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов выросли в три с половиной раза по сравнению с показателями прошлой недели, рассказал РИА "Новости" ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Очевидно, это связано с тем, что гражданам, призванным по частичной мобилизации, разрешено брать с собой только такие гаджеты.
"Спрос на кнопочные телефоны вырос из-за частичной мобилизации, так как смартфоны брать с собой нельзя. При этом покупали кнопочные телефоны не только те, кто мобилизован. Продажи достаточно высокие, они выросли в три – три с половиной раза", — заявил Муртазин.
Он также подчеркнул, что косвенным подтверждением роста спроса на кнопочные телефоны стало уменьшение спроса на всю электронику почти во всех сегментах. По данным издания, рост продаж кнопочных телефонов отметили и в компаниях мобильной связи. Например, в "Мегафоне" с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов подскочили на 86%. Чаще покупают Texet, Philips, Itel, Nokia и Vertex. В сети "Ситилинк" продажи таких телефонов увеличились на 17% по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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