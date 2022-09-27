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27 сентября, 09:40

Работодателей освободят от взносов в соцфонды за мобилизованных сотрудников

Глава Минтруда: Работодателей освободят от взносов в соцфонды за мобилизованных

Работодатели в период проведения частичной мобилизации не будут выплачивать взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников. Об этом в рамках пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день мы предусмотрели, что сведения о приостановлении трудового договора с работником должны поступать на данный момент в Пенсионный фонд, с 1 января 2023 года они уже будут поступать в объединённый Социальный фонд России. И в данном случае взносы работодатель за таких сотрудников не выплачивает", — рассказал он.

Министр напомнил, что трудовой договор мобилизованного сотрудника приостанавливается на время службы, а рабочее место за ним сохраняется. Также, по словам Котякова, Минтруд сейчас дорабатывает отчётные формы, которые будут предоставляться в Пенсионный фонд. В системе появятся понятия приостановления и возобновления трудового договора.

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Как ранее уточнила вице-премьер России Татьяна Голикова, срок прохождения военной службы также должен включаться в страховой стаж для назначения пенсии. Лайф рассказал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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