Работодателей освободят от взносов в соцфонды за мобилизованных сотрудников

Работодатели в период проведения частичной мобилизации не будут выплачивать взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников. Об этом в рамках пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день мы предусмотрели, что сведения о приостановлении трудового договора с работником должны поступать на данный момент в Пенсионный фонд, с 1 января 2023 года они уже будут поступать в объединённый Социальный фонд России. И в данном случае взносы работодатель за таких сотрудников не выплачивает", — рассказал он.

Министр напомнил, что трудовой договор мобилизованного сотрудника приостанавливается на время службы, а рабочее место за ним сохраняется. Также, по словам Котякова, Минтруд сейчас дорабатывает отчётные формы, которые будут предоставляться в Пенсионный фонд. В системе появятся понятия приостановления и возобновления трудового договора.