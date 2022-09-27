Ждут окончания хаоса: Россияне в стрессе и больше не хотят секса

Психолог-сексолог Александра Миллер в беседе с Лайфом объяснила, почему россияне стали меньше заниматься и интересоваться сексом. По словам эксперта, всё дело в стрессе.

"В стрессовой ситуации человеку не до размножения, так как уровень тестостерона напрямую зависит от гормона кортизола, который, в свою очередь, не очень-то способствует потенции, а скорее понижает её. Можете вспомнить даже дикую природу: когда животные сражаются или убегают от погони, им явно не до секса, ноги бы унести", — отметила врач.

Кстати, те, кто ранее развёлся, теперь пытаются восстановить отношения и вернуться в семью, подметила психолог. По её мнению, такая тенденция просматривается из-за того, что каждый хочет быть любимым, важным и нужным.

"Мужчине важно знать, если он уйдёт на войну, что его будут ждать. Тогда его боевой дух поднимается, он может устоять в бою и пройти большие испытания, чем тот, которому не к кому возвращаться", — подчеркнула Миллер.

Кроме того, она отметила, что в период пандемии коронавируса все хоть и нервничали, однако сидели в изоляции дома, где было не так уж много развлечений помимо секса. А теперь же ситуация несколько иная, считает собеседница Лайфа.

"Демографический бум, предполагаю, придётся на период окончания того хаоса, который сейчас происходит. Люди расслабятся и начнут получать удовольствие по максимуму", — заключила сексолог.